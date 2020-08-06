РИАМО - 6 авг. Порядка 200 жителей Подмосковья, которые ухаживают за инвалидами, получают ежемесячную выплату, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Размер пособия в Подмосковье равен двукратной величине прожиточного минимума – 19 320 рублей. На реализацию данной меры в 2020 году из бюджета Московской области предусмотрено 124,9 миллиона рублей, что позволит назначить выплату более 500 гражданам», – говорится в сообщении.

Московская область стала первым регионом Российской Федерации, в котором установили выплаты людям, ухаживающим за инвалидами I и II группы.

Закон об этом был принят Мособлдумой в 2018 году. Сначала деньги получали лишь неработающие граждане. Но в июле 2020 года подмосковный парламент разрешил получать пособие и тем лицам, которые работают неполный рабочий день или трудятся удаленно.