РИАМО - 6 авг. Подмосковная Госжилинспекция проверила 8,9 тысячи многоквартирных домов в регионе на готовность к предстоящему осенне-зимнему периоду и выявила нарушения в 46% из них, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По итогам проверок возбуждено 248 дел об административных правонарушениях. Надзорное ведомство выдало предписания об устранении допущенных нарушений.

«Типичными нарушениями при подготовке дома к сезонной эксплуатации являются незакрытые тепловые контуры (когда холодный воздух поступает через неплотно закрывающиеся либо сломанные двери и окна), отсутствие теплоизоляции на трубопроводах отопления и горячего водоснабжения», — сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Она отметила, что также зафиксированы протечки и подтопления подвалов, захламление чердаков, неисправности электрооборудования.

Кроме того, Госжилинспекция проверила 17,2 тысячи паспортов готовности домов к зиме, 19% документов содержали недочеты.