РИАМО - 6 авг. Количество поддельных сайтов доставки еды и электроники увеличивается, сделать заказ в большинстве сервисов можно только через его официальный сайт или приложение в App Store и Google Play, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Апогей развития поддельных сайтов доставки был достигнут в апреле 2020 года, когда многие соблюдали режим самоизоляции, находясь дома, и пользовались услугами курьеров, служб доставки, покупая товары удаленно. Однако и сейчас мошенники не отступили. Они продолжают обманывать клиентов.

«Нельзя исключать, что фишинговые атаки будут расти, так как сейчас все больше процессов переводится в онлайн. Гражданам необходимо быть внимательными и бдительными при совершении покупок онлайн. Нельзя сообщать посторонним лицам и вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты и пароли из СМС-сообщений», – сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Сейчас компании сами стараются отслеживать появление сайтов-клонов, информация передается в службу безопасности, после чего такие сервисы блокируют. На закрытие поддельных сайтов доставки тратят от нескольких часов до суток. Фишинговые ресурсы долго не живут и чаще всего готовятся под разовую рассылку по адресам, собранным по базам спамеров.