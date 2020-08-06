РИАМО - 6 авг. Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высоко оценил игру российского нападающего хоккейной команды Владислава Наместникова, сообщает Газета.ru.

Россиянин забил шайбу в матче мини-турнира «Колорадо Эвеланш» – «Даллас Старз», который завершился со счетом 4:0 в пользу «Колорадо».

«Наместников прекрасно провел тренировочный лагерь. Он тоже заслужил свой шанс. И, думаю, вы согласитесь, полностью его отработал», — сказал Беднар.

Он отметил, что россиянин выглядел на льду великолепно.