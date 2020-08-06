РИАМО - 6 авг. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы начислит бонусные баллы за последние полгода всем новым участникам программы лояльности «Город», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Придавать значение тому, как долго клиенты пользуются программой лояльности, не станут.

«Мы уверены, что новые возможности программы лояльности «Город» станут приятным подарком для тех, кто доверяет и остается с нами в любой ситуации. Столь глобальное расширение условий начисления бонусов — серьезное решение, принятое в интересах наших пассажиров», – сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Отныне участники программы смогут получать бонусы не только при пополнении «Кошелька» от 250 рублей, но и за проездные билеты на 60 поездок и проездные без ограничения количества поездок на 30, 90 и 365 дней.

Программа лояльности «Город» позволяет пассажирам автоматически накапливать бонусы в размере 3% от стоимости билета и обменивать их на скидки от партнеров программы и бесплатные поездки в общественном транспорте.