РИАМО - 6 авг. Первый в Подмосковье эксперимент по использованию ловчей птицы завершился успехом, ястреб смог отпугнуть всех чаек с территории предприятия в Раменском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Предприятие «Грунт Эко» занимается переработкой органических отходов в компост вблизи деревни Чулково. До последнего времени производство привлекало множество птиц, которые создавали потенциальную угрозу для соседнего аэродрома.

«Предприятие заключило договор со специализированной организацией по привлечению специалиста-орнитолога с ястребом-тетеревятником для отпугивания птиц. За два месяца патрулирования ястреб практически очистил небо над предприятием», — отмечается в материале.

Кроме того, руководство предприятия приняло решение заключить всю производственную площадку в ангар, чтобы полностью исключить риск птичьих налетов. В настоящее время возведение ангара уже началось. Для укрытия производственной площадки укрепляется фундамент под будущий ангар, также заключен договор на поставку металлоконструкций. Все работы планируют завершить в конце августа — начале сентября.

Ястреб-тетеревятник не занесен в Красную книгу Московской области. Популяция его в регионе достаточно велика, и ей ничего не угрожает. Тем не менее, для изъятия птиц из дикой природы с целью разведения или охраны аэродромов требуется разрешение Минэкологии.