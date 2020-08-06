РИАМО - 6 авг. Экс-главный тренер столичного футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин выложил в соцсети Instagram новый пост, в котором обратился к перуанскому форварду Джефферсону Фарфану, уходящему из команды, сообщает Газета.ru.

«Джеф, не обижайся. Им и Хвича не подошел. Продолжай карьеру! Приноси радость болельщикам, ты был украшением нашего чемпионата», – написал Семин.

Джефферсон Фарфан стал игроком московского «Локомотива» в 2018 году. Под руководством 73-летнего Семина нападающему удалось выиграть все разыгрываемые в России трофеи.

В 2019 году Хвича Кварацхелия ушел из «Локомотива» и заключил длительный контракт с ФК «Рубин» (Казань). В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Хвичу признали лучшим молодым игроком чемпионата.