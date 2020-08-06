РИАМО - 6 авг. В Подмосковье насчитывается 367,3 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, за 2019 год малому и среднему бизнесу в регионе выдали 146 поручительств на 1,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В 2020 году подмосковному бизнесу планируется выдать 150 поручительств на сумму 1,5 миллиарда рублей.

«В сентябре Мособлдума рассмотрит во втором и третьем чтении проект закона, которым предлагается в законе «О развитии предпринимательской деятельности в Московской области» выделить гарантийную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в отдельный вид государственной помощи», — отмечается в материале.

Законопроект направлен на повышение финансовой устойчивости и эффективности Московского областного гарантийного фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, а также на увеличение эффективности бюджетных расходов, которые выделяются на финансирование деятельности малого и среднего предпринимательства.

Весь малый и средний бизнес Подмосковья за 2019 год заплатил 313 миллиардов рублей налогов, в этой сфере задействовано 1,1 миллиона человек.

Московский областной гарантийный фонд дает представителям малого и среднего предпринимательства поручительства до 50% от суммы основного долга по кредиту/займу, но не свыше 42 миллионов рублей на срок до 10 лет. Ставка вознаграждения составляет 0,75% годовых для приоритетных отраслей экономики и 1% для остальных сфер.