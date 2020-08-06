РИАМО - 6 авг. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков предложил в целях экономии бюджетных денег монетизировать средства, которые положены депутатам на транспортные расходы в регионах, сообщает Федеральное агентство новостей..
Годовой лимит на автотранспортные услуги для депутата Госдумы составляет 1 миллион рублей.
Он пояснил, что при закупке автомобилей для депутатов приобретаются и услуги официальных дилеров, у которых стоимость запчастей гораздо выше, чем у независимых продавцов.
«Если подсчитать все составляющие, то мы получаем фантастические траты. А это очень важно в сегодняшних непростых экономических условиях», – добавил Лысаков.
Свою инициативу парламентарий представит думскому комитету по контролю и регламенту в осеннюю сессию.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии