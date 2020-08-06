РИАМО - 6 авг. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков предложил в целях экономии бюджетных денег монетизировать средства, которые положены депутатам на транспортные расходы в регионах, сообщает Федеральное агентство новостей..

Годовой лимит на автотранспортные услуги для депутата Госдумы составляет 1 миллион рублей.

«На транспортные расходы в регионы направляют огромные деньги, много тратится и на автопарк думы. Расходы идут не только на содержание машин, но и на зарплаты водителям, бухгалтерии. Было бы лучше небольшую часть этих расходов выдать в рамках монетизации депутатам, и тогда мы сэкономили бы огромные деньги», – сказал Лысаков.

Он пояснил, что при закупке автомобилей для депутатов приобретаются и услуги официальных дилеров, у которых стоимость запчастей гораздо выше, чем у независимых продавцов.

«Если подсчитать все составляющие, то мы получаем фантастические траты. А это очень важно в сегодняшних непростых экономических условиях», – добавил Лысаков.

Свою инициативу парламентарий представит думскому комитету по контролю и регламенту в осеннюю сессию.