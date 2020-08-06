РИАМО - 6 авг. Мотоциклист столкнулся с доставщиком еды на велосипеде в районе Боровского шоссе в столице, оба госпитализированы, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

«Около 19:40 около дома №2 Боровского шоссе мотоциклист столкнулся с велосипедистом. Оба получили травмы, оба госпитализированы», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.