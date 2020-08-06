РИАМО - 6 авг. Подготовка водопроводной воды в Москве проводится на таком же высоком уровне, как в Сиднее и Лондоне, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков проверил работу объектов водоподготовки и очистных сооружений в ТиНАО.

«Главная задача, которая сегодня стоит перед нами, - обеспечить москвичей чистой качественной водой, поэтому на всех четырех станциях водоподготовки - Северной, Западной, Рублевской и Восточной - ведется работа по внедрению новейших систем очистки», — сказал Бирюков.

Он также подробно рассказал о модернизации объектов водоподготовки в новой Москве.

«Когда в 2012 году эта территория была присоединена к Москве, мэром была поставлена задача сделать программу по модернизации объектов водоподготовки, она рассчитана до 2025 года», — отметил Бирюков.

По его словам, столица приняла на баланс около 50 станций водоподготовки и водозаборных узлов, расположенных на присоединенных территориях. Сегодня таких объектов в ТиНАО уже 69, потребление воды выросло с 60 тысяч до 100 тысяч кубометров в сутки.

В настоящее время в рамках программы модернизации обновлено 30% всех объектов водоподготовки в новой Москве.