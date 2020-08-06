РИАМО - 6 авг. Проектные, изыскательские и строительные компании из Московской области, а также студенты и аспиранты профильных вузов могут принять участие в международном профессиональном конкурсе НОПРИЗ на лучший реализованный и нереализованный проект, говорится в сообщении пресс-службы Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

«Оглашение итогов международного профессионального конкурса НОПРИЗ на лучший проект – 2020 состоится в рамках торжественной церемонии в ноябре 2020 года. Для участников конкурса предусмотрены дипломы, памятные подарки и призы», - говорится в сообщении.

Проекты от конкурсантов принимаются в двух десятках номинаций. В том числе конкурсная комиссия определит лучший проект жилого объекта, административного здания, промышленной площадки. Также будут рассмотрены проекты генпланов городов, проекты по благоустройству и созданию комфортной городской среды, проекты реставрации объектов культурного наследия.

Все проекты должны быть созданы не ранее 2017 года. Заявку на участие в конкурсе можно отправить не позднее 10 октября 2020 года на электронный адрес konkurs@nopriz.ru.

Презентационные материалы проектов-победителей будут представлены на различных тематических выставках в федеральных округах РФ.

В прошлом году на международный профессиональный конкурс НОПРИЗ представили 550 проектов.