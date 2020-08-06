В предстоящий уикенд жителей Московского региона ждет масса интересных мероприятий, большинство которых пройдет офлайн. Поклонники живой музыки смогут посетить первый концерт проекта «Звучащие полотна» и выступление гитариста «Би-2» в «Аптекарском огороде». Также можно посмотреть трансляцию гала-концерта фестиваля П. И. Чайковского и онлайн-выступление с в TikTok. Кроме того, в столице впервые пройдет фестиваль бодипозитива и необычная выставка работ подростков в Музее Москвы.

ПЯТНИЦА, 7 августа

Концерты фонда «Бельканто»

Благотворительный фонд «Бельканто» представляет проект «Звучащие полотна», где воедино слились музыка и живопись. В субботу, 7 августа, в Кафедральном соборе святых Петра и Павла на Китай-городе объединятся шедевры Антонио Вивальди и Винсента Ван Гога. А 8 августа можно будет услышать уникальное трио – орган, дудук и саксофон и полюбоваться морскими пейзажами Айвазовского.

Где: Москва, Старосадский пер., д. 7/10

Когда: 7 августа в 20:30, 8 августа в 21:00

Стоимость: от 800 рублей

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Мастер-классы от звезд шоу «Танцы»

ВДНХ совместно с каналом ТНТ проводит серию мастер-классов с участием хореографов и победителей разных сезонов проекта «Танцы». Продолжительность занятия – один час. Количество участников ограничено. Для участия в мастер-классе необходимо записаться по ссылке. Подробное расписание - на сайте ВДНХ.

Где: Москва, ВДНХ, павильон №84 «Дом Культуры»

Когда: 7, 8 и 9 августа

Стоимость: бесплатно

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СУББОТА, 8 августа

Фестиваль «Bodypositive Russia 2020»

фото предоставлено организаторами

Международный фестиваль бодипозитива в этом году впервые проходит в России, на территории Измайловского кремля. Участники поддерживают идею принятия собственного тела, независимо от форм, возраста, национальности, цвета кожи и физических возможностей. В программе – забег на каблуках по красной дорожке, дефиле моделей плюс сайз, выступления артистов, сред которых женская музыкальная группа Queens, танцевальный флешмоб и хоровод. Завершится праздник кругом единства и запуском воздушных шаров.

Где: Москва, КРК «Кремль в Измайлово»

Когда: 8 августа в 13:00

Стоимость: бесплатно

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Кинопремьеры августа

С 1 августа кинотеатры столицы и области вновь открыты. В выходные можно посмотреть несколько ожидаемых премьер. Так, с 6 августа в кинотеатрах идет остросюжетный триллер «Неистовый» с Расселом Кроу о психопате, преследующем мать-одиночку; историческую драму «В ожидании варваров» с Джони Деппом и Робертом Паттинсоном о борьбе местных народов и военных-колонизаторов; экранизацию романа Джейн Остин «Эмма»; мелодраму по мотивам книги-бестселлера «Секрет», а также хоррор-альманах «Страшные истории, рассказанные на ночь».

Где: кинотеатры Москвы и Подмосковья

Когда: с 6 августа

Стоимость: уточнять в кассах

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 августа

Музыкальный фестиваль «Deli Music Day»

Концертное шоу в уже привычном формате drive-in пройдет на парковке около ТРЦ «Мега Химки» – здесь будет организована большая сцена с боковыми экранами. Зрителей ждут зажигательные выступления артистов разных жанров – рэпера Niletto, группы «Нервы» и поп-звезд Cream Soda. Въезд возможен на автомобилях, звук будет транслироваться через специальную FM-волну. Билеты можно купить как на отдельные концерты, так и на весь день.

Где: г. о. Химки, мкрн. ИКЕА, «Мега Химки», парковка со стороны Ленинградского шоссе

Когда: 9 августа в 14:00

Стоимость: от 3 000 рублей

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Концерт The Weeknd в TikTok

Популярный артист The Weeknd проведет онлайн-концерт на площадке TikTok. Услышать хиты и новые треки с последнего альбома певца After Hours русские поклонники смогут 9 августа в 18:00 в официальном российском аккаунте @tiktok_russia. Пригласительный на шоу можно получить, зарегистрировавшись по ссылке.

Где: в TikTok

Когда: 9 августа в 18:00

Стоимость: бесплатно

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Концерт гитариста «Би-2» в «Аптекарском огороде»

пресс-служба Ботанического сада МГУ

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 9 августа со струнным квинтетом выступит участник группы «Би-2» - гитарист Андрей Звонков. Слушателей ждут популярные произведения А. Вивальди, И. С. Баха, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова в уникальном переложении для гитары.

Где: Москва, проспект Мира, д. 26, стр. 1

Когда: 9 августа в 21:00

Стоимость: уточнять в кассах и на сайте «Аптекарского огорода»

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Закрытие фестиваля Чайковского

VI Международный фестиваль искусств Петра Ильича Чайковского завершится 9 августа масштабным гала-концертом с участием Дениса Мацуева, Юрия Башмета и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». Прямую трансляцию выступления можно посмотреть онлайн на YouTube-канале «Мособлкино».

Где: YouTube-канал «Мособлкино»

Когда: 9 августа

Стоимость: бесплатно

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Выставка из 85 инсталляций в Музее Москвы

Участники проектной школы для подростков «Каскад. Проект как метод» 9 августа откроют выставку-фестиваль «≈ всегда кроме когда нет» в Музее Москвы. В «Красном зале» покажут 85 инсталляций, перформансов, скульптур, живописных работ, а также мультфильмов и аудио. Среди них проект «Скамья» о ксенофобии, исследование экстремальных увлечений подростков и объект «Божьи дети» о красоте всех людей. Объекты разместят в лабиринте с прозрачными стенами и несколькими входами. Начало в 18:00 в воскресенье.

Где: Москва, Зубовский бульвар, д. 2

Когда: с 9 августа

Стоимость: для посетителей младше 21 – бесплатно, стоимость билетов для взрослых уточнять в кассах музея

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Спектакль «Гиперболоид инженера Гарина»

Драматический театр «Сфера» открывает сезон показом спектакля «Гиперболоид инженера Гарина» по мотивам романа Алексея Толстого. В оригинальный текст вплетены фрагменты из «Преступления и наказания» Федора Достоевского и «Ига войны» Леонида Андреева, песни из пьесы «Трехгрошовая опера» Брехта и фильма «Кабаре» Боба Фосса. Дополняют фантастическое действо мимы и фокусники.

Где: Москва, театр «Сфера»

Когда: 9 августа в 18:00

Стоимость: от 2 000 рублей