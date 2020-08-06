РИАМО - 6 авг. В подмосковных Мытищах задержали 33-летнюю женщину из Саратовской области, которая подозревается в истязании своего сына, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, с июня 2018 по апрель 2019 года женщина <...> систематически причиняла физические страдания своему ребенку, оскорбляя его и нанося побои», — отмечается в материале.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание). Действия женщины зафиксировали камеры видеонаблюдения, которые были установлены в квартире. Ребенок в настоящий момент проживает с отцом.

Следствие планирует ходатайствовать в суде об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.