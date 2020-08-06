РИАМО - 6 авг. Два земельных участка площадью 2 гектара предоставили в аренду ООО «Звезда Подмосковья» на территории сырного кластера в Дмитровском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Земля необходима инвестору для реализации производства сухой деминерализованной сыворотки и сыров», — сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Благодаря новому производству в округе появится 119 рабочих мест, а в консолидированный бюджет Московской области поступит более 259 миллионов рублей в виде налоговых и неналоговых доходов.