РИАМО - 6 авг. Министерство здравоохранения РФ предлагает обновить требования к содержанию автомобильной аптечки, добавив в нее медицинские трехслойные маски и перчатки, сообщает Газета.ru.

Новые требования к автоаптечке размещены на портале проектов нормативных правовых актов.

«Из состава аптечки убрали малые бинты, стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидные лейкопластыри», – говорится в сообщении.

В то же время в состав аптеки предлагается включить стерильные салфетки и большие нестерильные бинты, а также две медицинские трехслойные маски и две пары медицинских перчаток.

Изменения необходимы, чтобы утвердить единые требования к составу аптечки для оказания помощи пострадавшим в дорожных авариях.