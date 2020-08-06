РИАМО - 6 авг. Сотрудники Роспотребнадзора закрыли «Чайхану Восток» на улице Верхние поля из-за нарушений требований санитарного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На предприятии общественного питания не предусмотрен принцип последовательности технологических процессов, исключающего встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Санитарное состояние помещений и оборудования признано неудовлетворительным: на полу, стенах, оборудовании грязь, жир и пыль, влажная уборка не проводится», – уточняется в сообщении.

Кроме того, напольное покрытие нецелостное, на потолке есть течи, плесень. Режим мытья посуды и инвентаря не соблюдается, над зоной мойки нет вытяжки. Санитарно-противоэпидемические мероприятия, направленные на предупреждение распространения Covid-19, не проводятся.

Из-за возможной угрозы здоровью и жизни людей сотрудники Роспотребнадзора приняли решение о временном закрытии заведения, а также опечатали его.