РИАМО - 6 авг. В Подмосковье вступил в силу закон, который отменил поправки в законодательство о тишине, действовавшие в период повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

В пик пандемии людям пришлось постоянно находиться дома, поэтому власти ограничили время на проведение капитального и текущего ремонта в многоквартирных домах. Шуметь запрещалось по будням с 19:00 до 09:00 и с 11:00 до 17:00, в субботу - с 11:00 до 17:00 и с 19:00 до 10:00, а также в течение официальных праздников и воскресных дней.

«С четверга не допускается проводить шумный ремонт в многоквартирных домах с 19:00 до 09:00 и с 13:00 до 15:00 по будням, с 19:00 до 10:00 и с 13:00 до 15:00 в субботу и также круглосуточно – в воскресенье и в праздничные дни», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Ранее подмосковные власти продлили до 23 августа больничные для работающих жителей старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями, которые должны находиться в самоизоляции из-за распространения коронавируса.

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Текстовая трансляция

6 АВГУСТА

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- «Аэрофлот» отменяет часть международных рейсов до конца августа. Такое решение приняли из-за эпидемиологической обстановки на фоне распространения коронавируса.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве в 10 раз меньше, чем в мае. Суточный темп прироста с начала августа не превышает отметку 0,28.

- За сутки в России зафиксировали 5 267 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 684 случая. В Подмосковье - 159 случаев.

- Еще 189 пациентов с коронавирусом вылечились в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 47 811 заболевших.

- За минувшие сутки в столице от коронавируса вылечились 1254 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 186 223.

- В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.