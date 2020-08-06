РИАМО - 6 авг. Ученые из университетов Падуи и Болоньи считают, что на Марсе и Луне могут существовать огромные пещеры, в которых могли бы в будущем жить переселенцы с Земли, сообщает Газета.ru.

Пещеры называются лавовыми трубками, которые формируются потоками лавы во время извержения вулканов.

«Мы можем найти лавовые трубки на Земле, но также и под поверхностью Луны и Марса, согласно снимкам высокого разрешения, сделанным межпланетными зондами. Наличие лавовых трубок подразумевалось наблюдением линейных полостей и извилистых цепочек обрушений, с обвалившимися галереями», – пояснил автор исследования Франческо Сауро.

Ученым удалось измерить размеры лунных и марсианских обрушенных цепочек. Позднее они сравнили эту информацию с топографическими исследованиями аналогичных цепочек на поверхности Земли и данными лазерного сканирования лавовых трубок Лансароте и на Галапагосских островах.

Выяснилось, что пещеры на Марсе и Луне могут быть в 100-1000 раз более объемными и длинными, чем имеющиеся на Земле.



«Трубки такой ширины могут быть в длину свыше 40 километров, делая Луну превосходной целью для подповерхностных исследований и возможных поселений», – заявил ученый Рикардо Поззобон.