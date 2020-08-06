РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 авг. Ямочный ремонт дорог внутридворовых проездов во дворах Балашихи планируют завершить до 1 сентября, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

В четверг в ходе выездного совещания глава Балашихи Сергей Юров вместе с представителями администрации, совета депутатов, управляющих компаний и подрядчиков осмотрел территорию 21 и 22 микрорайонов, проверил содержание общественных территорий, вместе с жителями обсудили ямочный ремонт дорог, организацию дорожного движения и обеспечение качественной питьевой водой.

«У нас сейчас активно ведется ямочный ремонт во внутриквартальных и дворовых территориях. Планируем до 1 сентября закончить все работы», - сказал Юров.

Он добавил, что правительством Московской области на ямочный ремонт выделено более 80 миллионов рублей. По словам заместителя генерального директора предприятия МБУ «Благоустройство-Балашиха» Андрея Кононова, на данный момент работы производятся на улицах Солнечная, Звездная и на Московском бульваре.

«Данные объекты будут закончены в течение трех дней. На ямочном ремонте задействованы три бригады, в каждой по семь человек. Из техники - это каток, фреза, мини-погрузчик, самосвалы. Сначала происходит фиксирование ямы в текущем состоянии, потом мы ее заделываем и фотографируем. На территории северной части Балашихи будет устранено около 1,5 тысячи ям к 31 августа», - подчеркнул Кононов.

Выездные совещания по проверке содержания территории в Балашихе проводятся еженедельно по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.