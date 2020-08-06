РИАМО - 6 авг. Королевский питон по имени Змей Горыныч уже восемь лет обитает в поисково-спасательном отряде №29 «Мособлпожспаса» в подмосковном Солнечногорске и стал его настоящим символом, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В июле 2012 года спасателей вызвал житель Солнечногорска, внимание которого привлекли дети, обнаружившие змею в одном из дворов города. Мужчина распознал в рептилии королевского питона — неядовитую змею, живущую в Африке. Мужчина поймал рептилию, посадил в пакет и вызвал спасателей.

«Дежурная смена спасателей опросила людей, живущих неподалеку, однако хозяева не нашлись. Забрав экзотическую находку, спасатели объездили все зоомагазины с надеждой, что рептилию примут в одном из них, но все наотрез отказались. Тогда сотрудники решили оставить питона в отряде и назвали Горынычем», — сказал начальник поисково-спасательного отряда Сергей Яшин.

Спасатели купили змее террариум, а для старших смены появилась дополнительная обязанность — уход за необычным питомцем. Сегодня длина питона составляет более метра.

«Спасатели изучили повадки и особенности питона и стараются, чтобы питомцу было комфортно и безопасно. Ребята предусмотрели достаточное количество воды, чтобы питон мог плавать в своем жилище, принесли декоративные бревна и камни для обеспечения змею укромных мест», — добавил Яшин.

По его словам, Горыныч всегда дружелюбен, ведь его кормят, меняют воду, чистят террариум и даже выгуливают летом.