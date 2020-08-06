РИАМО - 6 авг. Постановление об административном наказании из-за загрязнения реки получило МУП «Комсервис», которое эксплуатирует очистные сооружения в Сергиево-Посадском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора провели контрольное мероприятие и выяснили, что коммунальщики осуществляют загрязнение реки Куньи.

«С очистных сооружений в течение долгого времени в Кунью сбрасывались сточные воды с превышением предельно допустимых концентраций взвешенных веществ, аммонийного азота, фосфатов и хлоридов», — говорится в сообщении.

За загрязнение реки коммунальщикам был назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.