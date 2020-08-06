РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 авг. Детский сад на 125 мест планируют построить на месте снесенных заброшенных домов на улице Заречной в подмосковной Балашихе, на данный момент ведется проектирование объекта, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В четверг в ходе выездного совещания глава Балашихи Сергей Юров вместе с представителями администрации, совета депутатов городского округа, управляющих компаний и подрядчиков осмотрели территорию 21 и 22 микрорайонов городского округа, проверив содержание общественных территорий, и вместе с жителями обсудив ямочный ремонт дорог, организацию дорожного движения и обеспечение качественной питьевой водой.

«Много жителей обращалось по поводу участка, который находится во дворе дома №32 на улице Заречной. Он является проблемным. Здесь были заброшенные дома, которые не были снесены компанией-застройщиком. Мы их снесли, сформировали земельный участок, включили в программу «Строительство образовательных учреждений» и сейчас ведем проектирование детского сада на 125 мест. В сентябре планируем выйти из экспертизы», - сказал Юров.

Он добавил, что для жителей близлежащих домов будет размещена на информационных стендах дополнительная информация о новом детском саде. Выездные совещания по проверке содержания территории в Балашихе проводятся еженедельно по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.