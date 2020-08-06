РИАМО - 6 авг. В Павловской Слободе на территории городского округа Истра будет построена новая школа, которая сможет вместить 1100 учеников, школу возведут за счет средств бюджета, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«По объекту получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию школы. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Во время проектирования здания специалисты будут делать упор на удобство, комфорт, безопасность школы.

Объект возведут в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.