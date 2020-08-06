РИАМО - 6 авг. На кухне ресторана «Аргария» в Театральном проезде в Москве взорвался баллон с газом во время приготовления блюда, сообщил РИАМО в четверг источник в правоохранительных органах.

В четверг вечером в ресторане центре столицы на кухне произошел взрыв. На место ЧП прибыли оперативные службы города. Информации о пострадавших не поступало.

«На кухне во время приготовления блюда взорвался баллон с газом», — сообщил агенству источник.

По данным СМИ, в помещении кухни взорвался кондитерский баллон со взбитыми сливками.