РИАМО - 6 авг. Бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев рассмотрел свыше шести тысяч обращений предпринимателей за семь месяцев текущего года и отметил, что выросло число обращений, связанных с предложениями по изменению законодательства, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье.

«В текущем году четверть поступивших обращений содержали просьбы о разъяснении принятых в период пандемии законодательных актов, ограничивающих ведение предпринимательской деятельности, в том числе конкретные предложения о корректировке законодательства. Всего за семь месяцев в аппарат и общественные приемные уполномоченного поступило 6 107 письменных и устных обращений, из них 1 525 касались упомянутых выше тем», – сказал бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев.

Он добавил, что бизнес стал более дисциплинированным. Предприниматели стали следить за всеми нововведениями и нормативно-правовой базой.

Предприниматели предлагают различные модификации системы налогообложения. Предложения предпринимателей систематизируются и анализируются. Лучшие предложения направляются в региональное правительство и уполномоченному при президенте России по защите прав предпринимателей Борису Титову.