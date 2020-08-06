РИАМО - 6 авг. Строительство двух участков Большой кольцевой линии метро планируется закончить до конца 2020 года, шесть станций и 15,6 километра линий метро уже построено, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Развитие метрополитена предполагает строительство новых участков уже существующих линий, а также формирование совершенно новых радиусов. Вместе с тем приоритетным проектом на ближайшие годы является строительство Большой кольцевой линии метро», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что строительство метро является очень важным направлением работы. Ее не останавливали даже во время наступления апогея Covid-19.

«Всего с начала года в столице построено шесть станций и 15,6 километра линий метро. До конца года планируется завершить строительные работы на двух участках Большой кольцевой линии - от станции «Хорошевская» до станции «Карамышевская» и от станции «Лефортово» до станции «Электрозаводская» – это еще три станции и 6,5 километров линий», – рассказал Бочкарев.

По его словам, с августа текущего года и до конца 2023 года будет построено 38 станций, 89 километров линий и пять электродепо для обслуживания и ремонта поездов.