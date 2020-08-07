РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 авг. В Малаховском парке культуры и отдыха подмосковных Люберец в пятницу пройдут интеллектуальные игры и мастер-класс, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В пятницу Малаховский парк культуры и отдыха приглашает юных люберчан принять участие в мастер-классах и поиграть в подвижные игры на свежем воздухе. В 11:30 состоятся интеллектуальные игры «Сказка за сказкой», - говорится в сообщении.

В 12:00 пройдет мастер-класс от творческой мастерской «Вдохновение». В 13:00 начнется интерактивная программа.

Мероприятия пройдут на детской площадке парка по адресу: Малаховка, Театральный проезд, дом №1.