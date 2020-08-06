РИАМО - 6 авг. Участники нового голосования в рамках серии «Москва «Активного гражданина»: любимые места в городе» выберут самые красивые места в столице для проведения фотосессий, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Предстоит ответить на шесть вопросов. Сначала нужно отметить площадки для фотосессий: парки; поместья и усадьбы; бизнес-центры, магазины и торговые центры; мосты; улицы. Разрешается указать от одного до пяти вариантов ответа. Далее жители смогут проголосовать за одну локацию, а также предложить свой вариант», – говорится в сообщении.

Второй вопрос будет о лучших парках для проведения фотосессий. Затем нужно будет выбирать лучшие городские усадьбы. После этого участники голосования смогут выбрать локации для фото из 11 торговых и бизнес-центров.

Предпоследний вопрос будет посвящен современным столичным мостам. Для выбора лучшей локации будут доступны 14 вариантов.

Последний вопрос будет касаться тех улиц, которые были приведены в порядок в рамках программы «Мой район». Участники смогут выбирать лучшее место для фото среди 14 городских улиц.