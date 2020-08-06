РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 авг. Глава Балашихи Сергей Юров в ходе выездного совещания в 22 микрорайоне городского округа дал поручение разработать новую схему движения с установкой знаков по просьбе жителей, работы планируют начать в 2021 году, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В четверг на выездном совещании с участием сотрудников администрации Балашихи, совета депутатов, управляющих компаний и подрядчиков, Юров проверил содержание дорог, дворов, общественных пространств микрорайонов 21 и 22, пообщался с жителями, обсудив ямочный ремонт дорог, организацию дорожного движения и обеспечение качественной питьевой водой.

«Это один из таких вопросов, который встречается практически во всех микрорайонах. Сейчас мы ведем планомерную работу по организации схем дорожного движения с установкой знаков. <…> Об этом же говорят и просят жители 22 микрорайона. Проведем необходимые проектные работы, установим знаки и организуем движение», - сказал Юров.

Он добавил, что работы планируют начать с 2021 года. Выездные совещания по проверке содержания территории в Балашихе проводятся еженедельно по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.