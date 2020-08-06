РИАМО - 6 авг. Жителей Москвы пригласили поучаствовать в голосовании, где можно будет высказать свою точку зрения о закрытии монорельса, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Раздел с голосованием появится на Едином транспортном портале. Решение по монорельсу примут исходя из пожеланий горожан и здравого смысла.

«Там мы перечислим все аргументы «за» и «против» и дадим максимально детальную информацию о монорельсе. И дадим возможность вам самим проголосовать», — говорится в сообщении.

В 2015 году монорельсом воспользовались 4,7 миллиона пассажиров, а в 2019-м — 1,5 миллиона человек. Столько МЦК перевезло за три рабочих дня на прошлой неделе. Загрузка монорельса в час пик составляет 10-12%, несмотря на то, что он курсирует с интервалом 30 минут.

«Монорельс и правда крайне убыточен и при этом не пользуется спросом: затраты в размере 800 миллионов рублей в год при 39 постоянных пассажирах. Многие уже давно пересели на ближайшие станции метро, МЦК, трамваи и электробусы», — добавляется в материале.

Кроме того, монорельс требует ремонта, которого за 16 лет не проводили ни разу. На работы длительностью до пяти лет будут затрачены 9,5 миллиардов рублей. К тому же ни в Европе, ни в России не делают вагонов для такого монорельса.

Дирижабли и монорельс: провальные транспортные проекты Москвы>>