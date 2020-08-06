РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 авг. Модернизацию ливневой канализации проведут в 21 микрорайоне Балашихи, работы начнутся уже с четверга и будут включены в план-график по устранению проблем с дождевыми осадками, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Такое решение было принято в четверг в ходе еженедельного выездного совещания главы Балашихи Сергея Юрова вместе с представителями профильных ведомств, УК, собственниками объектов на территории 21 и 22 микрорайонов. В ходе совещания были выявлены проблемные участки в 21 микрорайоне, где нарушена работа ливневой канализации.

«В 21 микрорайоне проблема с водостоком. Ливневые воды в обильном количестве не уходят с дороги. Это как раз между Заречной, 25 и берегом реки. Территорию обследуем, составим дефектный акт, посмотрим, куда лучше эту воду отвести в ближайший магистральный коллектор. Может быть, какие-то прочистки выполним, решетки почистим. Если потребуется, переложим сеть», - сказал генеральный директор «Балашихинского водоканала» Николай Говричев.

Он добавил, что работы начнутся уже в четверг. Они будут включены в план-график по устранению проблем с дождевыми осадками. Выездные совещания в микрорайонах города с представителями различных ведомств, структур, подразделений администрации проводятся еженедельно по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.