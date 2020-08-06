РИАМО - 6 авг. Спасатели не получали обращений от жильцов ЖК «Западное Кунцево» в Одинцовском округе о потере или обнаружении полутораметрового удава, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в ЖК «Западное Кунцево» пропал удав Анатолий. Владелица рептилии предупредила соседей, что удав может передвигаться по фасадам и заползать в открытые окна, чем привела людей в ужас. Некоторые жильцы якобы видели Анатолия в своих квартирах, однако поймать беглеца все еще не удалось.

«В настоящее время никакой информации по поводу инцидента к нам не поступало», - сказал собеседник агентства.

Не обращались жители и в управляющую компанию, которая обслуживает комплекс «Западное Кунцево».

«За прошедшую неделю нам не поступало сообщений от жителей по поводу сбежавшего питона», - сказал РИАМО сотрудник управляющей компании.

По словам ветеринарного специалиста, сейчас модно держать дома экзотических животных, однако иногда их владельцы не осознают всей ответственности - не только перед окружающими, но и перед самим питомцем.

«Я считаю, что содержать животных вне их привычной среды обитания нежелательно. Мы не можем создать для животного необходимую для него атмосферу», - сказал сотрудник Протвинской участковой ветеринарной лечебницы.

Он отметил, что с большой долей вероятности убежавшее экзотическое животное просто погибнет в непривычной среде.