РИАМО - 6 авг. В Пушкине готовят к открытию новое здание музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева, в 2016 году здесь случился крупный пожар, работы проводят в рамках регионального проекта «Культурная среда Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Решение о строительстве нового здания было принято по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Возведением занималось министерство строительного комплекса Московской области. Стоимость работ составила более 700 миллионов рублей.

«Несмотря на пандемию, строителям удалось уложиться в заданные сроки. В новом здании разместится не только колледж, но и Пушкинская музыкальная школа. Здесь будут обучаться более 800 учащихся», - говорится в сообщении.

Колледж уже получил музыкальные инструменты в рамках национального проекта «Культура», для чистоты их звучания акустику проверили профессиональные джазисты.

В колледже будут концертный и спортивно-хореографический залы, три репетиционных зала, читальный зал, а также разнообразная инфраструктура со спортивными площадками и велопарковками.



В сентябре 2020 года сдадут в эксплуатацию новое здание Демиховской ДШИ в Орехово-Зуевском городском округе. Всего с 2013 года в Московской области отремонтировали 26 ДШИ и построили восемь детских школ искусств. В их числе - Красногорская балетная школа.