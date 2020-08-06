РИАМО - 6 авг. До конца текущего года в столице планируется запустить в эксплуатацию три станции Большой кольцевой линии метрополитена, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«К концу марта мы запустили шесть новых станций метро <…> До конца 2020 года планируем еще три станции запустить с пассажирами», – сказал Бочкарев в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что наиболее тяжелым участком для строительства является станция «Марьина Роща». Там используется горный метод, так как станция — глубокого заложения.

Ранее Бочкарев сообщил, что с открытием Большой кольцевой линии столичного метро примерно на четверть снизится нагрузка на действующую Кольцевую линию подземки.

Строительство БКЛ является крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Длина линии составит 70 километров. Со станций можно будет пересесть на другие линии метро, а также на Московское центральное кольцо (МЦК), линии железной дороги и первоочередные Московские центральные диаметры (МЦД).