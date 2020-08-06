РИАМО - 6 авг. В ночь на 9 и 10 августа изменится расписание пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги из-за ремонтно-путевых работ на станции Москва-Ярославская, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.
Технологические «окна» назначены на вечернее и ночное время – с 20:30 до 05:00.
Кроме того, у некоторых пригородных поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Часть поездов проследует без остановок от Ярославского вокзала до станции Лосиноостровская.
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