РИАМО - 6 авг. В ночь на 9 и 10 августа изменится расписание пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги из-за ремонтно-путевых работ на станции Москва-Ярославская, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Технологические «окна» назначены на вечернее и ночное время – с 20:30 до 05:00.

«Обращаем внимание пассажиров, что на время работ из расписания выведут несколько электропоездов, курсирующих между Москвой и станциями Мытищи, Монино, Пушкино и Александров», - говорится в сообщении.

Кроме того, у некоторых пригородных поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Часть поездов проследует без остановок от Ярославского вокзала до станции Лосиноостровская.