РИАМО - 6 авг. На территории Подмосковья продолжается процесс возобновления плановой работы аппаратов компьютерной томографии, уже 15 аппаратов вернулись к плановой работе, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Ранее мы вернули к прежнему режиму работы 11 аппаратов компьютерной томографии, за последнее время провели дезинфекцию еще четырех – в Балашихинском роддоме, Долгопрудненской, Пушкинской и Луховицкой больницах, теперь они, как и раньше, будут применяться для проведения плановых исследований жителям», – сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Пройти исследование можно после посещения лечащего врача, который выдаст направление.

Работа кабинета компьютерной томографии ведется с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций, сотрудники используют средства индивидуальной защиты, соблюдается режим дезинфекции помещений и оборудования.

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