РИАМО - 6 авг. В период пандемии коронавируса не приостанавливалось строительство социально значимых объектов в столице — метрополитена, медицинских учреждений и объектов реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Вице-мэр отметил, что планы строительства в начале года были скорректированы. Работы на ряде объектов власти были вынуждены приостановить, чтобы не подвергать опасности людей на стройке.
«Мы снизили общий объем работ примерно до 50-60% от плана первого полугодия. <…> Важнейшие объекты, от которых зависит будущее города и его настоящее, это объекты метрополитена, дорожные, объекты строительства медицинского значения, были ускорены в разы», — сказал Бочкарев в эфире телеканала «Москва 24».
Он добавил, что строительство по программе реновации на период пандемии тоже не останавливалось.
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