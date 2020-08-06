РИАМО - 6 авг. В период пандемии коронавируса не приостанавливалось строительство социально значимых объектов в столице — метрополитена, медицинских учреждений и объектов реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Вице-мэр отметил, что планы строительства в начале года были скорректированы. Работы на ряде объектов власти были вынуждены приостановить, чтобы не подвергать опасности людей на стройке.

«Мы снизили общий объем работ примерно до 50-60% от плана первого полугодия. <…> Важнейшие объекты, от которых зависит будущее города и его настоящее, это объекты метрополитена, дорожные, объекты строительства медицинского значения, были ускорены в разы», — сказал Бочкарев в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что строительство по программе реновации на период пандемии тоже не останавливалось.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

6 АВГУСТА

- Самое важное о коронавирусе за день

- «Аэрофлот» отменяет часть международных рейсов до конца августа. Такое решение приняли из-за эпидемиологической обстановки на фоне распространения коронавируса.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве в 10 раз меньше, чем в мае. Суточный темп прироста с начала августа не превышает отметку 0,28.

- За сутки в России зафиксировали 5 267 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 684 случая. В Подмосковье - 159 случаев.

- Еще 189 пациентов с коронавирусом вылечились в Подмосковье за прошедшие сутки. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 47 811 заболевших.

- За минувшие сутки в столице от коронавируса вылечились 1254 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 186 223.

- В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.