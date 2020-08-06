РИАМО - 6 авг. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила предоставление земельного участка в промышленной зоне «Руднево» на востоке Москвы в аренду АО «Технополис «Москва» для реализации инвестпроекта по строительству производственных объектов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Как сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, земельный участок ориентировочной площадью 7,09 гектара предоставят АО «Технополис «Москва» в аренду сроком на 6 лет.

«Принятое решение позволяет на данной территории реализовать проект по строительству промышленно-производственных объектов общей площадью 106,3 тысячи квадратных метров. Планируется создание административно-лабораторного центра, трех промышленных зданий и многоуровневой парковки», — сказала Пятова.

Предполагается, что доминантой проекта не только с архитектурной точки зрения, но и с логистической станет административно-лабораторный комплекс.

Реализация масштабного инвестиционного проекта по созданию технополиса на территории промышленной зоны «Руднево» проходит в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы».