РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 авг. В городском округе Подольск за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе зафиксировали 3 877 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 159 случаев заболевания коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 64 397 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 120 человек. Выздоровели и выписались 47 811 человек. В Подольске выявили два новых случая заражения. Всего в округе 3 877 заболевших», - говорится в сообщении.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.