РИАМО - 6 авг. За первое полугодие 2020 года в столице было введено около 4,8 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«К первому полугодию мы уже ввели около 4,8 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Это объекты жилого назначения — примерно 2,2 миллиона квадратных метров, объекты культурного назначения, торговые площади и так далее», — сказал Бочкарев в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что ускорение темпа строительства данных объектов является приоритетной задачей для строительного комплекса столицы, так как это благотворно влияет на экономику города в целом.

Кроме того, объемы ввода недвижимости в Москве превышают плановые, несмотря на пандемию коронавируса.