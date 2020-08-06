РИАМО - 6 авг. Заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин принял участие в праздновании Дня строителя в ДК «Сатурн» в Раменском городском округе, он вручил дипломы Мособлдумы застройщикам округа, сообщила руководитель пресс-службы фракции «Справедливая Россия» Надежда Яковлева.

«Профессия строителя — уникальная профессия. Не зря этот праздник отмечается в нашей стране уже на протяжении 64 лет. Наша жизнь так устроена, что век человека значительно короче, чем срок службы здания, которое возводят строители», — отметил Чистюхин.

Он добавил, что в последнем указе президента Владимира Путина была обозначена амбициозная цель — до 2030 года ежегодно обеспечивать жильем пять миллионов семей. По его словам, для этого необходима концентрация усилий органов власти разных уровней, бизнеса, застройщиков и строителей.

«Я поздравляю вас с вашим профессиональным праздником от лица Московской областной думы. Удачи, крепкого здоровья, интересных проектов и многочисленных заказов!» — сказал Чистюхин.

Также областной парламентарий вручил дипломы Московской областной думы за успехи в работе застройщикам Раменского округа.

День строителя — профессиональный праздник работников строительной отрасли. Отмечается ежегодно во второе воскресенье августа в России и ряде стран СНГ.