РИАМО - 6 авг. Строители начали возводить рамповую часть тоннеля съезда с Киевского шоссе на улицу Адмирала Корнилова в поселении Московский, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«В настоящее время устроены буронабивные сваи для одной стены открытой части тоннеля со стороны въезда, ведется выемка грунта. Продолжаются работы по перекладке инженерных коммуникаций», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Согласно проекту, строители возведут правоповоротный съезд и обустроят путепровод тоннельного типа с Киевского шоссе на улицу Адмирала Корнилова; построят боковой проезд Киевского шоссе; обустроят съезды; создадут сеть дорожной канализации, проведут переустройство водопровода, сети связи, электрических сетей, высоковольтных линий электропередачи.

Кроме того, специалисты благоустроят прилегающие территории, обустроят остановку общественного транспорта. Во время возведения бокового проезда, съездов и тоннелей езда будет осуществляться по временным дорогам.