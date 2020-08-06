РИАМО - 6 авг. Сотрудники управляющих компаний «РЭУ №1-Садовый» и «ЦС-Сервис» проводят регулярную санитарную обработку от клещей во дворах подмосковного Реутова, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Одно из самых опасных насекомых, с которым можно встретиться в городе – клещ. Его среда обитания – парки, скверы, клумбы и газоны. Клещи активизируются после схода снега и не успокаиваются до глубокой осени. Сотрудники управляющих компаний «РЭУ №1-Садовый» и «ЦС-Сервис» противоклещевую обработку проводят 2-3 раза в месяц», - сказал заместитель главы администрации Владимир Климов.

По его словам, коммунальщики подвергают обработке более 100 дворов города. Климов уточнил, что в случае укуса клеща, необходимо незамедлительно обратиться в ближайший травмпункт для правильного удаления данного вида насекомого с поверхности тела.

8 июня 2020 года в городских парках подмосковного Реутова была проведена обработка от клещей акарицидом – это химический препарат, который парализует нервную систему клещей. Для уничтожения паразитов хватает одной обработки в сезон. При этом средство абсолютно безопасно как для человека, так и для животных.