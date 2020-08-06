РИАМО - 6 авг. Главгосэкспертиза России одобрила представленную повторно проектно-сметную документацию на переустройство участков газопроводов «Воскресенск-КРП-11», «Воскресенск-КРП-16», а также нефтепродуктопроводов для подготовки территории ЦКАД, магистрали А-113, говорится в сообщении пресс-службы ФАУ «Главгосэкспертиза России».

«Проектно-сметной документацией, получившей с учетом корректировок положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено переустройство магистральных газопроводов «Воскресенск-КРП-11» и «Воскресенск-КРП-16», а также нефтепродуктопроводов на трассе Рязань-Москва, попадающих в зону строительства четвертого пускового комплекса трассы А-113», - говорится в сообщении.

Центральная кольцевая автодорога А-113 станет важным звеном транспортной системы Московского региона. Платная скоростная автомагистраль пройдет в обход крупных населенных пунктов вокруг Москвы и соединит Каширское, Симферопольское, Калужское, Киевское, Минское, Волоколамское, Ленинградское, Дмитровское, Ярославское, Горьковское и Рязанское шоссе.

Проектируемый участок четвертого этапа строительства ЦКАД (пускового комплекса №4), пройдет на юго-востоке Московской области от пересечения с автодорогой М-7 «Волга» до пересечения с автодорогой М-4 «Дон» через Богородский округ, Павловский Посад, Воскресенск и Раменский округ, Электросталь и Домодедово.