РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 авг. Водителям в подмосковном Красногорске с помощью тематических листовок напомнили об опасности езды за рулем в пьяном виде, говорится в сообщении отдела ГИБДД УМВД России по горокругу.

«В рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Трезвый водитель» сотрудники Госавтоинспекции горокруга Красногорск с помощью тематических листовок продолжают напоминать водителям о недопустимости управления автомобилем в нетрезвом виде», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости употребления алкоголя перед поездками на автомобиле и накануне, просит не подвергать жизнь и здоровье окружающих опасности, не позволять своим близким и родным садиться за руль в нетрезвом состоянии, а также убедительно просит граждан о содействии в выявлении указанных нарушителей.

Обо всех фактах нетрезвого вождения возможно сообщить по телефонам: центра управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8 (495) 688-81-71, на телефон доверия: 8 (499) 763-11-82, в отдел ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск: 8 (495) 562-87-44, в 11 батальон ДПС 1 полка (северный): 8 (495) 994-53-08.