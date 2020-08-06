РИАМО - 6 авг. ЖК «Легенда», расположенный на 42-м километре Калужского шоссе в Троицке, передан Московскому фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства на достройку, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
После изготовления судом определения в полном объеме между конкурсным управляющим и фондом будет подписан договор о передаче земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями. Договор зарегистрирует Росреестр.
После госрегистрации договора фонд в кратчайшие сроки планирует приступить к обследованию объекта и при необходимости - к корректировке проектной документации. Затем будет оформлена разрешительная документация на строительство и фонд выступит как застройщик.
Жилой комплекс состоит из семи корпусов. С гражданами заключено 782 договора долевого участия, обязательства по которым прежний застройщик «ИнвестСтройГрупп» не исполнил. Два года назад компанию признали банкротом.
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