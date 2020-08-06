РИАМО - 6 авг. ЖК «Легенда», расположенный на 42-м километре Калужского шоссе в Троицке, передан Московскому фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства на достройку, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

После изготовления судом определения в полном объеме между конкурсным управляющим и фондом будет подписан договор о передаче земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями. Договор зарегистрирует Росреестр.

«Таким образом, уже четвертый проблемный объект передан фонду для завершения строительства и обеспечения прав дольщиков», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

После госрегистрации договора фонд в кратчайшие сроки планирует приступить к обследованию объекта и при необходимости - к корректировке проектной документации. Затем будет оформлена разрешительная документация на строительство и фонд выступит как застройщик.

Жилой комплекс состоит из семи корпусов. С гражданами заключено 782 договора долевого участия, обязательства по которым прежний застройщик «ИнвестСтройГрупп» не исполнил. Два года назад компанию признали банкротом.