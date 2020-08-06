РИАМО - 6 авг. В Московской области в ближайшие часы до конца четверга ожидается гроза, дождь и сильный ветер с порывами до 12-15 метров в секунду, сообщается на сайте подмосковного ГУ МЧС России.

«При порывистом ветре необходимо убрать вещи со двора и балконов в дом, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб», — отмечается в материале.

Также спасители рекомендует не ставить машины под деревьями и рядом с шаткими конструкциями, а также обходить их.

При грозе не рекомендуется выходить из дома. Нужно закрыть окна и дымоходы, а также держаться подальше от электропроводки и антенн.

На природе нельзя прятаться под деревьями, купаться в водоемах и ездить на велосипеде. Если гроза застала за рулем, то необходимо остановиться, закрыть окна и оставаться в автомобиле.