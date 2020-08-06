РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 авг. Порядка 150 тысяч рублей выделили школе №16 в микрорайоне Дзержинского Балашихи на приобретение новых столов для пищеблока, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В четверг Ефимов в ходе рабочего визита посетил школу №16 Балашихи и проверил ее готовность с 1 сентября организовать горячее питание для учащихся. Директор учреждения Любовь Миклушонок рассказала, что в новом учебном году в 51 классе школы будут обучаться почти 2 тысячи ребят.

«В Балашихе с 1 сентября организуют бесплатное горячее питание для первоклассников, питаться в учебных заведениях смогут более 25 тысяч учащихся. Для этого в школах проходит работа по переоборудованию пищеблоков. В ряде образовательных учреждений идет ремонт и дооснащение оборудованием школьных столовых», - сказал Ефимов.

Он добавил, что школе №16 микрорайона Дзержинского из муниципального бюджета выделено порядка 150 тысяч рублей на приобретение новых столов для пищеблока.

По словам Миклушонок, обеды для учащихся готовятся в школьной столовой. Для этого есть необходимое оборудование и укомплектован штат поваров.

«Сейчас разрабатывается новое меню, где будут учтены вкусовые пристрастия, как ребят младших, так и старших классов. Вне конкуренции остаются школьная выпечка и компот из сухофруктов. В школе введена практика, когда представители родительского комитета могут попробовать приготовленные для детей блюда», - подчеркнула Миклушонок.

Депутат поблагодарил директора школы и поваров за особое внимание к питанию детей и отметил, что мониторинг готовности образовательных учреждений к новому учебному году будет продолжен.