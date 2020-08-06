РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 авг. Жительница микрорайона Климовск Подольска художественно оформила подъезд своего дома, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Мила Коваль, жительница дома №7 по улице Серпуховской микрорайона Климовск, художественно оформила стены своего подъезда на первом этаже. Она нарисовала цветы», - говорится в сообщении.

Территориальное управление администрации округа в микрорайоне поблагодарило художницу за добрую инициативу, результаты которой ежедневно радуют жителей седьмого подъезда.